Ja til kort tunnel på riksvei 13 i Suldal

Et enstemmig kommunestyre i Suldal sa onsdag kveld ja til kort tunnel for å rassikre rv. 13 i Rødsliane, skriver Suldalsposten. Statens vegvesen la nylig frem et forslag hvor tunnelen har en stigning på fem prosent istedenfor 6,5 prosent, som det var snakk om tidligere. Tunnelen blir rundt en kilometer kortere enn den lange tunnelen. Mindre bratt tunnel er hovedårsak til at kommunestyret nå sa ja til den korte tunnelen.