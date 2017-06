Ja til flere boliger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til fortetting for Hindalsveien boligområde i Stavanger. Reguleringsplanen åpner for at det kan bygges 10 nye boliger i et eksisterende eneboligområde uten felles lekeplass. Stavanger har behov for flere boliger og jeg har tillit til at kommunen tar hensyn til barn og unge i sin planlegging, sier statsråd Jan Tore Sanner.