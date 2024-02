Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Fleire norske avfallsbedrifter samarbeider om å redda det minste restavfallet, som kaffikapslar, korkar, glas-skar, skruar og matrestar. - Renovasjonsselskapet Ivar leier eit landsomfattande samarbeidsprosjekt for å ta ut cirka 15 prosent meir av søppelet. - Prosjektet har fått 10 millionar kroner i støtte frå Forskingsrådet. - Målet er å utvikla ny teknologi og metodar for å gjenbruka meir av avfallet, noko som er viktig for å oppfylla EUs ambisiøse resirkuleringsmål. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

– Sjølv om denne haugen ser ganske grisete og grapsete ut, så ligg det mange ting i den som vi kunne tatt vare på, seier Rudolf Meissner i renovasjonsselskapet Ivar.

Det minste avfallet klarer ikkje moderne sorteringsanlegg å sortere ut i dag. Men dei klarer å hente ut 30 prosent av restavfallet som kjem i større bitar, ifølge Ivar.

Haugen med restavfall som avfallsselskapa vil redde. Foto: Hanne Høyland / NRK

Vi kastar også mykje klede i søppelet. I Drammen har dei gjennom eit prøveprosjekt redda fleire titals tonn med klede frå forbrenningsomnane.

Selskapet Ivar leier eit landsomfattande samarbeidsprosjekt for å redde også dei små bitane i restavfallet. Målet er å ta ut cirka 15 prosent meir av søppelet.

Dei involverte selskapa har ansvar for nesten halvparten av avfallet i landet.

Det er Roaf i Lillestrøm, Ivar i Sør-Rogaland, ØAS i Fredrikstad, Sesam-prosjektet i Midt-Noreg og Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo som samarbeider.

Ein søppelhaug med potensial

På sorteringsanlegget til Ivar i Sandnes har Meissner samla ein haug av posar med restavfall. Kvar pose inneheld også litt av dei små bitane som ikkje kan reddast i dag.

Dei samlar Meissner i ein stor haug, slik at vi skal få sjå kva han meiner.

– Som de ser, hiv vi utruleg mykje matavfall i restavfallet, påpeikar han.

I haugen finn vi også små plastbitar, mange kaffikapslar, glasbitar og metall. Lista er lang.

Samarbeidsprosjektet skal levere prototypar som løyser sorteringsutfordringane.

– Det meste av teknologien er allereie på plass, så vi skal ikkje finne opp hjula på ny. Men ting må settast saman på ein annan måte, forklarer Meissner.

Nå utfordrar avfallsbransjen utstyrsleverandørar til å komme med teknologi som gjer at sorteringsanlegga også skal klare å hente noko ut frå det minste avfallet.

Visste du at det kan koste deg dyrt å kaste søppelet feil ved miljøstasjonane?

Rudolf Meissner har stor tru på prosjektet. Foto: Hanne Høyland / NRK

Forskingsrådet bidrar med pengar

Forskingsrådet har gitt prosjektet 10 millionar kroner i støtte.

– For å kunne ta vare på og bruke om att meir av avfallet vi produserer, må vi utvikle ny teknologi og nye metodar. Prosjekt som dette er avgjerande for at vi skal kunne utvikle ein sirkulær økonomi, seier Eva Falleth, områdedirektør i Forskingsrådet med ansvar for berekraftig samfunnsutvikling.

Eva Falleth, områdedirektør i Forskingsrådet. Foto: Forskningsrådet

Dette prosjektet er viktig for å oppfylle EU sine ambisiøse resirkuleringsmål, ifølge avfallsselskapa.

Noreg blir utfordra av EU-måla for materialgjenvinning av hushaldsavfall. Innan år 2035 skal 65 prosent av alt kommunalt innsamla avfall bli brukt på ny eller bli brukt til noko anna.

Har trua på suksess

– Dette er realistisk, men det er ikkje lett, seier Stian G. Østvold, prosjektingeniør og salsleiar i leverandørselskapet Steco.

Han meiner hovudutfordringa er maten som blir kasta i hushaldsavfallet. Det er så vått og vanskeleg å handtere.

Stian G. Østvold fortel at det framleis er stort potensial i korleis ein kan redde meir av avfallet. Foto: Steco / MH Johannessen

Østvold har sjølv arbeidd med problematikken og sat saman eit forslag til ei løysing som skal redde mindre avfall, men det har vore vanskeleg å få kundar til å våge å satse på det.

– Derfor synest eg det er ekstra bra at dette er eit forprosjekt, der teknologien i første omgang skal prøvast ut. Det er eit teikn på at avfallsselskapa ser kompleksiteten og tar dette på alvor, meiner han.

Naturvernforbundet er positive til arbeidet som nå blir sett i gang for å redde meir frå restavfallet. Samtidig har dei nokre innvendingar.

– Det er synd at vi som forbrukarar ikkje er i stand til å sortere betre enn det vi gjer. Hadde det fungert betre, hadde vi sloppe å bruke maskinene så mykje som vi gjer i dag, og kanskje unngått nokre av investeringane, seier Erik Thoring, dagleg leiar i Naturvernforbundet Rogaland.

Erik Thoring, dagleg leiar i Naturvernforbundet Rogaland. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Bra for miljøet

Den nye teknologien er viktig for miljøet, ifølge Meissner.

– Det betyr enormt mykje. Alt som kan brukast på ny, har ein betre miljøprofil enn det som hamnar i omnen, seier han.

Lykkast dei i jakta på ny teknologi som reddar meir avfall, er målet at alle samarbeidsbedriftene og alle nye sorteringsanlegg i Noreg får det installert.

Brannen som øydela sorteringsanlegget til Ivar gjer at det per i dag ikkje blir sortert noko frå restavfallet i Sør-Rogaland. Men når det nye sorteringsanlegget er gjenreist, skal det stå ledig plass til å installere den nye teknologien når han blir klar, ifølge Meissner.