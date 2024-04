Ivar har stoppa lekkasje på Borestranda

Lekkasjen på Borestranda er nå stoppa, melder Ivar. Onsdag gjorde eit brot på utsleppsleidningen frå reinseanlegget på Bore i Klepp at eit område på stranda blei sperra av.

– Vi har funne ut at lekkasjen kom frå eit brot på overløpsleidningen som ligg parallelt med sjølve utsleppsleidningen. Lekkasjane dei siste åra gjer at me jobbar vidare med å planleggja ein ny utsleppsleidning, seier Eline Nilsen Furre, fagansvarleg avløp i Ivar IKS.

Statsforvaltaren i Rogaland og Klepp kommune er haldne orienterte om lekkasjen. Gjerda blir fjerna neste veke.

I fjor blei bading avrådd på stranda på grunn av hol i ein kloakkleidning.