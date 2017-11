Isak er besøksbaby

– Det er snakk om en halvtime i uken, men den gleden varer kanskje helt til neste gang vi kommer, sier Kate Elin Andersen.

Hun er mammaen til 15 måneder gamle Isak. Du har kanskje hørt om besøkshund eller besøksvenn, men ikke besøksbaby? I Klepp kommunen fungerer det slik: Gjennom frivilligsentralen har Andersen og flere andre barn og foreldre meldt seg til tjeneste for de eldre.

Kate Elin Andersen og Isak. Foto: Anders Melchior / Frivillig.no

Kan vinne nasjonal pris

En dag i uka tar de med seg ungene til sykehjemmet i Klepp. Formålet er like enkelt som det er trivelig. Barna skal bare være sammen med de eldre på sykehjemmet, leke, og spre glede.

– Det er koselig å få glede andre, det er jo ikke noe som er større enn det, sier Andersen.

Og nå kan hun vinne pris. Hun er én av tre finalister når Frivillig.no, som støttes av Helse- og omsorgsdepartementet, kårer «Årets Nykommer i Frivilligheten 2017».

Ifølge Frivillig.no representerer Andersen og de andre «unge, nye frivillige som melder seg inn i frivilligheten i perioder av livet da de har litt ekstra tid».

Ti har meldt seg i Klepp

De eldre på sykehjemmet lyser opp når hun og de andre mødrene kommer med besøksbabyene, og Andersen mener gleden er gjensidig.

– De er så herlige! Jeg har ikke hatt unger selv, så da er det ypperlig å få dem på besøk her, sier Elise Marie Taksdal som bor på sykehjemmet.

– Vi er glade for at unge melder seg til oppdrag som dette sammen med sine barn. Vi har ti mødre med barn som har meldt seg som besøksbabyer, sier Ann Kristin Hatletvedt fra Klepp Frivilligsentral.

En dag i uka kommer Isak og andre besøksbabyer til sykehjemmet i Klepp. Det sprer glede. Du trenger javascript for å se video. En dag i uka kommer Isak og andre besøksbabyer til sykehjemmet i Klepp. Det sprer glede.

Prisen som årets nykommer deles ut 5. desember i Oslo. Formålet med prisen er å løfte frem nye, ferske frivillige.

– Vi vil vise at alle kan bli frivillige, og at det finnes en bredde i frivilligheten som gjør at alle kan føle seg inkludert et sted. Vi ønsker at flere skal finne veien inn i organisasjonene og få føle på gleden av å være til nytte, sier prosjektleder for Frivillig.no, Vanja Konradsen.