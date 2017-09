I dag lanserte Norges Idrettsforbund planane om ei årleg NM-veke frå og med neste år.

– Planen er å samla norske meisterskap som ein kanskje vanlegvis ikkje ser på TV, slik at dei blir meir synlege og får større flater til å visa seg fram og rekruttera fleire utøvarar, seier Dag Oliver, som er prosjektleiar i Norges Idrettsforbund.

Dermed kan ein få sjå alt frå finalar i badminton til BMX over ei komprimert idrettsveke.

NRK, som har vore med på planlegginga av konseptet, vil også dekka NM-finalane.

Sportsredaktør i NRK Egil Sundvor (t.v.), idrettspresident Tom Tvedt, Stavanger-ordførar Christine Sagen Helgø, Sandnes-ordførar Stanley Wirak, fylkesordførar i Rogaland Solveig Ege Tengesdal, Randaberg-ordførar Kristine Enger, Anette Larsen Bognø i Region Stavanger, var nokon av dei som var på plass i Sørmarka Arena for å meisla ut planane for NM-veka 2018. Foto: Ragnar Christensen / NRK

– Publikumsvenleg mini-OL

– Dette blir eit mini-OL som blir veldig bra TV. Me ønsker å løfta fram breidda i norsk idrettsliv. Enkeltvis står ikkje desse idrettane spesielt godt fram, men saman er sjansen stor for at dette kan stå fram, seier Egil Sundvor, sportsredaktør i NRK.

Det er allereie bestemt at NM-veka dei to første åra skal arrangerast i Stavanger-regionen. Då er det mellom anna symjeanlegget Gamlingen, Sørmarka arena, BMX-banen på Sviland, jærstrendene og skateparken på Tasta ting skal skje.

TIl neste år har allereie 20 særforbund vist interesse for å bli med, medan det i 2019 er venta at meir enn 40 særforbund kjem til å melda seg på.

KLATRING: Klatreforbundet har vist interesse for å vera med. Her frå NM i klatring i Orkdal 2016. Foto: Ragnhild Trondvoll

RUGBY: Rugbyforbundet er eit av særforbunda som har vist interesse for å vera med. Her er det Bodø Barbarians som er i aksjon. Foto: Kent Grundstad

Svensk konsept

Ideen er henta frå Sverige der det blir arrangert SM-finalar i opp mot 250 ulike idrettsgreiner over ei veke (neste gong i mars). Der har dei arrangert folkefesten heile seks gonger.

SVT dekker arrangementet, og Finland skal også ha vist interesse for å laga ei liknande veke.