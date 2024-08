Investeringa i olje- og gass aukar

Investeringar i olje- og gassnæringa på norsk sokkel går opp med 4.5 prosent dette året. Det viser oppdaterte tal frå Statistisk sentralbyrå, SSB.

Det betyr at investeringane dette året blir på 257 milliardar kroner.

Også til neste år viser dei nye tala auke. I 2025 går investeringane opp med 11 prosent i tilhøve til tidlegare anslag, og er oppe i 240 milliardar kroner.

Det betyr at arbeidsplasser i olje- og gassbransjen truleg er sikre i minst 1.5 år framover.

– Men det betyr også at presset i norsk økonomi held seg oppe, og at det blir vanskelegar for Norges Bank å kutte i renta, seier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1, SR-Bank.