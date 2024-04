INP har blitt mindre i Rogaland

Mellom 150 og 200 medlemmar i Industri og næringspartiet i Rogaland har meldt seg ut etter at den profilerte lederen, Owe Ingemann Walterzøe trakk seg og starta nytt parti i januar.

Men INP har framleis rundt 1500 medlemmar her i fylket.

I helga er det landsmøte og INP i Rogaland vil støtta innstillinga frå valkomiteen om at Ann Jorun Hillersøy frå Bergen blir ny leiar, seier leiar i Rogaland INP, Jan Inge Selvik.