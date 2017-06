– Det var herlig, utbryter Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Hun snek til seg den aller første dukkerten i Nye Gamlingen. Etter at ordføreren klippet snora, hoppet hun like godt ute bassenget.

– Det var deilig og varmt i bassenget, så her må folk komme i sommer for å bade og kose seg. Dette blir byens nye storstue, sier Sagen Helgø.

Her bader ordføreren Du trenger javascript for å se video.

To år etter at kommunen stengte dørene til det legendariske utendørsbassenget Gamlingen på Våland i Stavanger, åpnes den nye versjonen – noen hundre meter bortover stien langs Mosvatnet.

Kafé, trimrom og tre badstuer

Det nye anlegget har kafé, trimrom, tre badstuer, barnebasseng og et 25 meters basseng.

– Gamlingen betyr veldig mye for folkehelsa, sier hun.

Etter at ordføreren kom seg på land, tok en gjeng femteklassinger fra den nærmeste skolen Tjensvoll sats og stupte uti.

– Vi gleder oss sånn!

Kanskje er disse barna framtidige medlemmer av Gamlingens venner? Paul Skavland er medlem i dag, og har savnet Gamlingen sårt de siste to årene.

– Det er fantastisk å se dette anlegget. Vi gleder oss veldig til å svømme i morgen tidlig, sier han.

For i morgen er Gamlingens venner offisielt tilbake for fullt: Da møtes de klokka 06 når dørene åpner for folk flest.

– Det er så deilig å bade i frisk luft! Og vi gleder oss sånn at du kan ikke tro det! Vi har så fantastisk flott miljø! sier engasjert Gamlingen-venn Arvid Jonassen.