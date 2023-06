Alla Fedko lager en frappucino til cruiseturistene som er innom kaféen Frænd i et sommervarmt Stavanger.

Jobben hun gjør er i regi Kristent Interkulturelt Arbeid (Kia), som driver den kombinerte kaféen og bruktbutikken.

– Her har jeg lært norsk språk og fått arbeidspraksis. I fjor fikk jeg datakurs, og jeg lært har meg å sy, sier Fedko, som er fra Bulgaria.

Etter ti år og flere mislykka forsøk på å lære seg norsk, har hun endelig knekt koden.

– Jeg er veldig fornøyd. Nå forstår jeg grammatikk, og kan snakke og forstå norsk bedre.

Alla Fedko fra Bulgaria på jobbtrening i kaféen til Kia i Stavanger. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Kia i Stavanger har for tiden to klasser med til sammen 44 innvandrerkvinner. Når de har lært grunnleggende norsk, får de praksis i kaféen og butikken.

Og gratistilbudet er populært. Mellom 70 og 80 kvinner står på venteliste.

– Det er dumt at vi ikke kan tilby mer. Vi ønsker å fange opp de som faller litt utenfor. De fleste er i en vanskelig økonomisk eller sosial situasjon, sier Ruth Marie Salte Keyes, Kia-leder i Rogaland.

Ruth Marie Salte Keyes leder Kia Rogaland. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Må si opp folk

Etter at regjeringen i vinter kom med det Kia beskriver som en sjokkmelding, har usikkerheten spredt seg i organisasjonen.

Over natten ble støtten fra staten kuttet med 8 millioner kroner.

– Nå legges det opp til usikkerhet. Et system der vi må bruke ressurser på søke på midler fra år til år. Disse kvinnene trenger stabilitet, sier Salte Keyes.

I Stavanger har lokalpolitikerne foreløpig reddet driften. Verre er det særlig i Oslo og Kristiansand, ifølge Kia.

– Det har veldig alvorlige konsekvenser. Vi klarer ikke å få tilfredsstillende økonomi, og da må noen ut av båten. Vi har veldig få folk, så dette betyr et veldig begrenset tilbud framover til de aller svakeste, som er vår primærgruppe, sier fungerende generalsekretær i Kia, Siri Mathiesen.

Siri Mathiesen er fungerende generalsekretær i Kia. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flere ansatte er sagt opp i Oslo, og Kia der har inntil videre sluttet å ta imot flere kvinner.

Organisasjonen, som har fått statsstøtte siden 2017, hjelper normalt mellom 200–300 innvandrerkvinner i Oslo, Kristiansand og Stavanger hvert år.

– Fattigdommen øker og frivilligheten trengs. Men vi får bare en brøkdel av det vi har fått tidligere, sier Mathiesen.

Kan søke om støtte

Regjeringen kuttet den direkte støtten til flere organisasjoner på statsbudsjettet for 2023.

Øremerka tilskudd ble fjerna, og pengene ble flyttet over til søkbare ordningen.

Begrunnelsen var det flere skulle få mulighet til å søke, og bli vurdert opp mot hverandre.

– Kia kan søke om midler under ordninger som eksisterer. I revidert nasjonalbudsjett er norskopplæringen foreslått styrket med 13 millioner kroner. Her kan organisasjonene søke om midler til å gi opplæring til voksne innvandrere. Slik kan vi nå flere i en situasjon der det er stort press på flyktningtjenesten, sier statssekretær Samra Akhtar (Ap) til NRK i en e-post.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Samra Akhtar (Ap). Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

For flyktningstrømmen til Norge har økt dramatisk, og det merkes hos Kia.

– Vi har økt pågang fra de som har vært i introprogrammet, men ikke har høyt nok språklig nivå til å komme seg ut i arbeid. Det legges opp til et svært intenst løp hvor man skal passe inn i et system, samtidig som man kanskje har både kultursjokk og traumer. Mange har behov for en mellomstasjon her, men vi har ikke nok midler til å øke kapasiteten, sier Salte Keyes.

Norskundervisning hos Kia i Stavanger. For tiden deltar 44 kvinner på kurs i to klasser. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Fakta om introduksjonsprogram Ekspander/minimer faktaboks Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram for flyktninger i Norge. Målgruppa er personer mellom 18 og 55 år.

Kommunene har plikt til å etablere introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere som blir bosatt i den enkelte kommune.

Målet er å gi deltakarane grunnleggande ferdigheiter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til arbeid eller utdanning. Kilde: Arbeids- og Inkluderingsdepartementet

Ukrainsk svømmelærer fikk jobb

Blant flyktningene fra Ukraina er det også mange som faller utenfor i sitt nye hjemland.

NRK fortalte nylig om den ukrainske flyktningen Galyna.

62-åringen er for gammel for introprogrammet for flyktninger. Svømmelæreren savnet å ha en jobb der hun kunne være nyttig og samtidig lære språket.

Stavanger Svømmeklubb reagerte på saken og engasjerte henne som assistent i svømmeundervisningen for skoleelever.

– Det er et stort steg for meg å lære norsk på denne måten, og det er herlig å kunne jobbe igjen, sier Galyna Globa.

Daglig leder i Stavanger Svømmeklubb, Åge Olsen, og svømmelærer og flyktning Galyna Globa fra Ukraina på jobb i Kvernevik svømmehall. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

62-åringen har nå ulønnet språk- og arbeidstrening tre dager i uka, i tillegg til norskkurs to dager i uka.

– Jeg har som mål å kunne ansette henne på sikt. Galyna har doktorgrad, og er en svært dyktig instruktør, sier daglig leder Åge Olsen i Stavanger Svømmeklubb.

Han mener det må tenkes nytt for å få flere innvandrere ut i arbeidslivet.

– Både flyktningtjenesten, private aktører og de ulike organisasjonene må jobbe sammen.