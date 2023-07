Inntakstall for Vgs i Rogaland

18.414 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 23/24.

23.500 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er på nivå med fjoråret. Tallet inkluderer søkere til læreplass og søkere til private videregående skoler.

15.501 har fått tilbud på sitt første ønske. 1.621 har fått tilbud på ønske nummer to og 792 på ønske nummer tre.

Det er hardere konkurranse om plassene på Vg1 idrettsfag sammenlignet med i fjor.

Vg1 musikk, dans og drama krever som vanlig svært gode karakterer, og snittet øker litt fra fjoråret. Inntakskravene til typisk oljerelaterte yrkesfag på Vg2 øker kraftig fra i fjor, og krever nå mellom 45 og 50 karakterpoeng. Det viser ferske tall fra første inntak til videregående skoler.

– At det ville bli tøffere å komme inn på idrettsfag og musikk, dans og drama kunne vi forutse allerede da søkertallene var klare i mars. Høye søkertall og muligheter for tilleggspoeng bidrar til å dra opp snittet, sier Helge Eide, seksjonssjef for dimensjonering og inntak i Rogaland fylkeskommune.