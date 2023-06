Innstiller kantslåtten

Statens vegvesen stanser all kantslått langs europavei, riks- og fylkesvei. Aktivitetene opphører kl. 16 i ettermiddag.

– Etter et felles møte mellom veiaktørene, har vi besluttet å stoppe aktiviteter som kan være brannfarlige. Vi sitter på et stort samfunnsansvar og lytter derfor til brannvesenets klare anbefalinger om å stoppe all aktivitet som er brannfarlig, langs veiene, sier Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.