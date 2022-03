Innrømmer feil: Buddhistisk munk får komme tilbake til Norge

– Han er veldig glad, og han kommer gjerne tilbake igjen han. Jeg har akkurat gikk beskjed til ledelsen på tempelet i Sandnes om at de må invitere han igjen, sier munkens advokat Arvid Sjødin til NRK.

Han har ikke snakket med munken selv, men kona hans er tilfeldigvis i Thailand og har fått fortalt munken de gode nyhetene.

Det var i fjor høst at munken Niran ble kastet ut av landet.

Arvid Sjødin er munkens advokat. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Årsaken var en politirapport fra sommeren 2020, som sa at han og flere andre munker hadde bedrevet vedlikeholdsarbeid på et tak på et tempel på Karmøy.

Det hadde de ifølge oppholdstillatelsen ikke lov til.

Munken Niran, som hadde oppholdssted i Sandnes, har hele tiden nektet for at han har utført oppussingsarbeider på Karmøy.

Spill av video “ Jeg har vært munk i 18 år. Det er første gang i den perioden jeg opplever noe vondt. – Niran

Andre som hadde utført arbeidet

Ifølge Kåre Skeie, en annen karmøybu, var det slettes ikke munkene som hadde utført oppussingsarbeidet.

Det hadde han og noen andre nordmenn, samt deres thailandske koner gjort.

Men verken politi, Utlendingsnemnda (UNE) eller Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde lagt vekt på uttalelsene til Skeie.

Dette på tross av at Sjødin hadde gitt alle instanser beskjed om å ta en telefon til Skeie.

Kåre Skeie er den som faktisk har utført byggearbeidene på tempelet på Karmøy. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Etter at NRK begynte å rote i saken i fjor høst, kom det imidlertid inn en ny politirapport til UNE.

I denne står det at politiet hadde påtruffet Skeie ved tempelet, og ifølge denne rapporten var det Skeie og andre nordmenn som hadde utført byggearbeidet.

Men da var det for sent.

– Det er skremmende hvordan det fungerer i dette landet. Det blir diktet opp en historie i en rapport. Og selv om både politi, UDI og UNE får beskjed, er det ingen som tar telefonen til de som hadde fikset taket, sier Sjødin.

Stor usikkerhet

Nå har UNE imidlertid kommet frem til at det knytter seg så stor usikkerhet til om munken faktisk har utført arbeid på taket, at det ikke blir riktig å nekte han oppholdstillatelse.

«Nemnda har kommet til at det ikke kan legges til grunn at han mest sannsynlig har utført arbeid i strid med tillatelsen. Nemnda har derfor kommet til at oppholdstillatelsen hans ikke skal tilbakekalles».

Nå tviler advokaten på at hans klient får noen oppreisning fra den norske stat.

– Det finnes ikke like regler for utlendingssaker. Men gjett om jeg skal lete, avslutter Sjødin.