Innrømmer å stå bak storbrann

Begge de to ungdommene som er siktet etter storbrannen på Dale i Sandnes 6. august, innrømmer nå skyld. Gutten har tidligere innrømmet skyld, men nå gjør også jenta det samme, melder Sandnesposten.

Begge de to ungdommene er under 18 år, men over den kriminelle lavalder.