Innrømmer å ha heldt i kniven

Mannen som er sikta for drapsforsøk etter at ein mann blei knivstukke i Sandnes torsdag, innrømmer det som har skjedd. Det seier forsvarar Tor Inge Borgersen til Stavanger Aftenblad.

Det vil seie at han erkjenner at han har halde i kniven, men at han ikkje har tatt stilling til straffskuld. Dette heng saman med politiet har endra siktinga frå grov kroppsskade til forsøk på drap.