Innleverte våpen under amnestiet

Politiet i Sør-Vest politidistrikt fikk inn 387 våpen, 711 kilo med ammunisjon og 4 kilo sprengstoff under våpenamnestiet fra 1. mars til 31 mai. Det opplyser politiinspektør Leif Ole Topnes. Hvert våpen som kom inn under amnestiet er et viktig bidrag til å forebygge kriminelle handlinger og ulykker.