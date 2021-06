Innfører strengere smitteverntiltak på Nord-Jæren

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg viderefører de lokale tiltakene med enkelte målrettede innstramminger fra og med midnatt natt til lørdag 26. juni, til og med søndag 11. juli. Det skjer etter en økning i antall smittede og mange med ukjent smittevei.

Ordførerne på Nord-Jæren har vedtatt disse reglene:

Innslippsstopp på serveringssteder kl. 22 - nytt

Skjenkestopp ved midnatt

Private sammenkomster på offentlig sted: Maks 20 innendørs og 30 utendørs

Meldeplikt for arrangementer der det er lov til å være flere enn 20 personer

Rulleforbud for russen fortsetter fra og med midnatt, natt til 26. juni

I tillegg gjelder disse anbefalingene:

Maksimalt 10 personer i hjemmet. Beskyttede teller ikke med i antallsbegrensningen

Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid

Munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand

160 nye smittetilfeller

Ordførerne på Nord-Jæren møttes i dag, fredag for å diskutere de siste dagers høye smittetall. Bare siden mandag er det registrert 160 nye smittetilfeller i regionen.

Smittesporingen viser at smitten ikke lenger bare er knyttet til uteliv og private sammenkomster.

Mange av de smittede har ukjent eller usikker smittekilde.

Dette bekymrer ordførerne. Basert på faglige råd tar de fortsatt ikke sjansen på å la Nord-Jæren ta steget fullt ut til trinn 3 på regjeringens gjenåpningsplan.

– Hvis vi alle gjør de rette tingene og forholder oss til regler og anbefalinger, kan vi komme igjennom denne vanskelige tiden raskere. Vi nærmer oss målet, understreker ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø i en felles uttalelse.

– Håper vi har truffet

Sola-ordfører Tom Henning Slethei sier det har vært krevende diskusjoner, men at ordførerne på Nord-Jæren nå var mer enige enn noen gang tidligere.

– Vi håper vi har truffet. Om vi ser på smitten isolert sett, kunne vi nok ha strammet enda mer til. Men det er mange avveininger vi skal ta, sier Slethei.

Han innrømmer at kommunelegene på enkelte punkter ønsket enda strengere tiltak, men vil ikke gå inn på hvilke.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, er med på å stramme inn smitteverntiltakene litt til. Foto: Erik Waage / NRK

Kan stenge utesteder

Det vil fortsatt være økt kontroll av smittevernreglene på utestedene og økt bruk av smittevernlegens hastefullmakt. Denne gjør at han, i samråd med ordføreren, kan stenge utesteder som bryter smittevernreglene.

Ordførerne følger utviklingen tett den neste uken.

Helsesjefen i Stavanger, Runar Johannessen, sa til NRK torsdag kveld at han mente det var utfordrende å gå videre med noen åpning i regionen.

– Mange sier at folk nå ikke blir alvorlig syke eller innlagt på sykehus. Men det kan fremdeles være alvorlig for de yngre, og 50-60-åringer kan bli veldig syke også. Det er for tidlig å ta helt pause. Vi må vente til vi kommer enda lenger i vaksineringer før vi slipper opp, sier Johannessen.

Hver fjerde smittede fra Rogaland

I forrige uke innførte regjeringen gjenåpningstrinn 3 for resten av landet, men kommunene på Nord-Jæren valgte å holde litt igjen. Blant annet valgte de fortsatt skjenkestopp ved midnatt og å holde maks antall gjester i hjemmet til ti.

Det siste døgn er det registrert 48 nye smittede på Nord-Jæren. Det er mer enn dobbelt så høyt som i Oslo, som har 21 nye tilfeller siste døgn.

Mer enn hver fjerde smittetilfeller i landet skjer nå i Rogaland. Det siste døgn er hele 61 personer smittet av koronaviruset i fylket, mot 235 i landet.