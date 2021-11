Innfører portforbud i Rogaland

Mattilsynet har innført portforbud for fuglebesetninger i 15 kommuner i Rogaland etter at svært smittsom fugleinfluensa ble oppdaget i et hønsehus på Klepp, skriver NTB.

Hele besetningen på 7.500 fugler ble torsdag avlivet etter at det dagen før ble oppdaget smittsom fugleinfluensa i besetningen. Fredag fulgte Mattilsynet opp med å innføre portforbud for alle fugler og fjærfe i 15 kommuner i området.

– Dette er en alvorlig situasjon, og det er viktig å hindre videre smittespredning. Derfor har Mattilsynet innført portforbud i 15 kommuner i Rogaland. Portforbudet innebærer at alle fjærfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt under tett tak, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet til NTB.

Mattilsynet har satt stab og vurderer situasjonen fortløpende. Det er ikke kjent hvordan smitten kom inn i besetningen, som var innendørs. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i kommersielt fjærfehold i Norge.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

Mattilsynet opplyser at de jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig.

– Ytterligere tiltak vil komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, skriver tilsynet fredag ifølge NTB.