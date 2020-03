Innfører bålforbod i Rogaland

Brannsjefen i Rogaland brann og redning innfører bålforbod frå i morgon klokka 15. Bakgrunnen er at det er sendt ut farevarsel om auka brannfare og at det er viktig å halde oppe beredskapen under korona-pandemien. Forbodet gjeld ni kommunar.