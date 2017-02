Innebandyglede i Hanahallen

Sandnes innebandy slo Haugerud 6–2 i eliteserien søndag ettermiddag, og har fortsatt mulighet til å komme blant de åtte beste og dermed kvalifisere seg til sluttspillet.



Sandnes hadde også invitert fylkets to beste (og for øvrig eneste) innebandylag for psykisk utviklingshemmede til å møtes i pausen, Karmøy innebandy og Kampen allstars.

Det ble en jevn affære, der selve kampen var langt viktigere enn resultatet.

– Vi gjør dette for å ha det gøy. Det er det viktigste, sier Karmøy-kaptein Lars Petter Ånensen.

Vennskapelig stemning og stort engasjement preget oppvisningskampen.

– Det vi ønsker å vise med dette er hvilken fantastisk idrett innebandy er for alle, sier trener for Karmøy IBK, Jan Olav Sørlie.

Det var to jevne lag som møttes i oppvisningskampen. Etter halvspilt kamp leder Karmøy 3–1. Til slutt blir det Karmøy som vinner, mot et tappert Kampen allstars.

– Mange på vårt lag var gitt opp av norsk idrett da de var seks-sju år. Men i dag har de treninger to ganger i uka. Dette er et fantastisk folkehelsetilbud, i tillegg til at det er en helt enorm mestringsfølelse, sier Sørlie.

Hør radioreportasjen fra Hanahallen her: