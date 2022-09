Innbyggjarane samlar inn til straumrekning

Ei innsamling har foreløpig gitt 50 000 kroner til Jokerbutikken på Vassøy utanfor Stavanger. Spleisaksjonen blei sett i gang på fredag, då den einaste butikkeigaren på øya kunne fortelje at drifta sto i fare etter at straumrekninga for august var på nærare 50 000 kroner, fem gonger så stor som same månad i fjor.