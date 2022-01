Innbruddstjuv pågrepet

En mann i 30 årene er pågrepet av politiet etter at han brøt seg inn i en bod i sentrum i Egersund søndag formiddag. Gode vitneobservasjoner førte til at politiet raskt fikk tak i innbruddstjuven. Mannen innrømmet innbruddet, og ble tatt med til stasjonen for avhør. Uvisst om noe er stjålet.