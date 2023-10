Innbrudd, kjøring i beruset tilstand og trusler mot politiet

I Sandnes, Stavanger sentrum og i Haugesund har personer i natt blitt sendt bort fra utesteder.

I Haugesund ble en mann i 30-årene tatt med bort fra utestedet, og var så beruset at han måtte innom legesjekk før arrest. Under transporten, skallet han til en politimann. Patruljen ble også utsatt for drapstrusler, skriver politiet på X. Politiet pågrep mannen og opprettet sak.

På Storhaug i Stavanger ble en mann i midten av 40-årene pågrepet for forsøk på innbrudd. På Revheim i Stavanger våknet beboere av glass som ble knust. Uvedkommende stjal diverse verdier fra boligen. Politiet søkte området med hund, uten funn. De oppretter sak på forholdet.

På Sveio i Haugesund ble en mann i 20-årene stanset på E39. Promillemåleren ga utslag. Mannen samtykket til førerkortbeslag og erkjente de faktiske forholdene. Politiet opprettet sak.