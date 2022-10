Innbrudd på Kampen

Litt over midnatt fikk politiet melding om at noen har brudd seg inn i to leiligheter på Kampen i Stavanger: To dører er brutt opp og et glass i en inngangsdør er knust. Det er stjålet blant annet datautstyr og antikke gjenstander. Politiet har vært på stedet og foretatt en åstedsundersøkelse.