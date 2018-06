Innbrudd på Bryne

Rundt klokka 06 i dag morges ble det meldt om innbrudd i et bolighus på Bryne. Beboeren våknet av innbruddsalarmen, og oppdaget at verandadøren var åpen og at TV-en var stjålet. Politiet oppsøkte en kjenning i nærheten og fant TV-en.