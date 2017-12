Innbrudd på Bryne

Et vitne skal ha sett en mann knuse seg inn i et bygg i Meierigata på Bryne rett før klokken 00.30 natt til mandag 1. juledag. Politiet melder at han skal ha hatt på seg grå klær og lue. Det er uvisst om noe er stjålet. Politiet har ikke pågrepet mannen i natt.