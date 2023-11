Innbrudd i Stavanger

Like før halv fem i natt fikk politiet melding om et pågående innbrudd på Kampen i Stavanger. En mann i 50-årene hadde knust et vindu i en dør i en bolig. Mistenkte var ute etter å skaffe seg en mobiltelefon.

Han hadde opptrådt truende overfor melder, men var rolig og samarbeidsvillig med politiet. Han ble pågrepet og innsatt i arrest. Det opprettes sak på hendelsen, melder politiet på Twitter/X.