Innbrudd i Sandnes

Det har vært et innbrudd i en konteiner ved Kvadrat. Politiet fikk melding kl. 10.16 melding om hendelsen. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natten. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Politiet anslår at det er stjålet verdier for cirka 3000 kroner.