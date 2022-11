Innbrudd i Sandnes

Klokken 13:30 var to personer i ferd med å gjøre et innbrudd på et lager i Somaveien i Sandnes da en mann så dem. Mannen tok bilde av mennene og ble slått av den ene tyven. Noe gods av liten verdi var fjernet fra lageret, melder politiet på Twitter. Saken etterforskes, og det er foreløpig ingen pågrepne i saken.