Innbrudd i Langgata

Like etter 04.00 i natt gikk innbruddsalarmen hos en bedrift i Langgata i Sandnes. Patruljen kom til stedet kort tid etter at alarmen ble utløst, og kunne bekrefte at det var en knust rute i en dør. Uvisst om noe er stjålet, ifølge politiet.