Innbrudd i hus i Stavanger

Politiet skriver på Twitter at en person i ettermiddag har kommet hjem og funnet huset endevendt. Uvedkommende har tatt seg inn i huset ved å knuse et vindu. Det var tatt sølvtøy og andre verdifulle gjenstander. Fornærmede har ikke fullstendig oversikt over hva som er stjålet.

Politiet har vært på stedet og foretatt åstedsundersøkelse og sirket spor. De har opprettet sak.