Innbrudd i hus i Haugesund

Det har vært innbrudd i et hus i Eivindstadvegen i Haugesund. Politiet vet ikke sikkert når innbruddet har skjedd, men et vindu er knust og det er rotet rundt inne i boligen. Et musikkanlegg og en TV er stjålet. Politiet har undersøkt på stedet.