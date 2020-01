Innbrudd i dagligvarebutikk

Natt til lørdag ble det knust et vindu i en dagligvarebutikk på Hommersåk. To personer ble sett løpende fra stedet. Klokken 06.17 hadde en politipatrulje kontroll på de to mistenkte. Det er uvisst hva gjerningspersonene har fått med seg.