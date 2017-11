Innbrudd i bolig i Sandnes

Politiet har fått melding om at et innbrudd i en bolig i Dyre Vaas vei i Sandnes, som har skjedd en gang i løpet av de to siste ukene. Uvedkommende har tatt seg inn gjennom et vindu i en bod, men det er uklart om noe er stjålet. Politiet er på vei.