Innbrudd Haugesund

Politiet i Haugesund har fått to meldinger om innbrudd i boliger i ettermiddag. Først i en bolig Stordalsvegen, der det ser ut til at det er små verdier som er stjålet. Rett etter kom melding om innbrudd i Sørhallet. Her ser det ikke ut til at det er stjålet noe, men det er romstert i hele boligen, melder politiet.