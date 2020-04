Innbrudd gikk galt – sendt til SUS

To personer, en 18-åring og en mindreårig, er anmeldt for to innbrudd på Hinna i natt. Det ene innbruddet gikk ikke etter planen, da den yngste fikk flere kuttskader i magen og armen. Trolig fra en knust rute. Den skadde ble kjørt til SUS. 18-åringen ble satt i arrest. Begge var ruset. Ifølge politiet har de innrømmet at innbruddene ikke gikk etter planen.