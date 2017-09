Innbrot hos Skoringen

Ein mann braut seg i natt inn hos Skoringen i Sandnes. Politiet fekk melding om hendinga rett over klokka halv tre, og etter berre to minutt var politiet på staden, og ein 38 år gamal mann vart tatt for ugjerninga. Det er ikkje kjent om noko er stole, men vindauge på inngangsdøra er knust.