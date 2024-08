Et tributeband er ikke uvanlig i rockens verden.

I Sandnes har tributebandet Igjenting blitt starta opp. Ingenting er originalbandet.

Ingenting er et rockeband som startet opp på slutten av 80-tallet, og de gir fremdeles ut musikk.

Ofte er navn, logo og markedsføring for tributeband tett opp mot originalen.

AC/DC Back In Black og AC/DC The Iron Maidens og Iron Maiden Lez Zeppelin og Led Zeppelin Brit Floyd og Pink Floyd Anavrin og Nirvana

Tributeband tar over livescenene. – Folk er ikke nysgjerrige på ny musikk lenger.

Truer med å gå til retten

Storhetstiden til Ingenting var samtidig som internett begynte å bli tilgjengelig for alle.

Og det er flere ting som ikke er akkurat slik det var før.

Igjenting ble etablert i 2023. Bandet består nesten bare av medlemmer som spilte i Ingenting mellom 1987 til 2022.

Ingenting Ingenting er et rockeband fra Sandnes i Rogaland. Bandet ble startet på slutten av 1980-årene, og ga i 1991 ut sitt første album.

Bandet er spesielt kjent i Rogaland, men har spilt over hele landet og solgt totalt 120 000 album.

I 1998 ble bandet oppløst, for så å bli gjenforent noen år senere.

Noen av deres mest kjente sanger er «Liden», «HIV positiv» og «Døden er som kjent ein mann».

– Det er fantastisk å spille gamle sanger igjen, sier Bård Schanche, gitarist i Ingenting fram til 2015, og nåværende medlem av Igjenting.

Siden oppstarten i 2023 har de holdt flere utsolgte konserter.

Men nå truer Ingenting tributebandet Igjenting med søksmål.

– Jeg forstår ikke hvorfor de reagerer, sier Schanche.

Forskjellen på de to logoene er noen bokstavbytter. Illustrasjon: NRK

De krever at både navnet og logoen til bandet Igjenting opphører.

«Dersom dette kravet ikke imøtekommes, må det påregnes at våre klienter vil gå til rettslige skritt mot bandmedlemmene i Igjenting».

Det kommer fram i et brev fra advokatfirmaet Acapo til tributebandet.

– De kunne ha prata med oss før vi fikk brev. Det er jo bare en spøk, sier Schanche.

Fra band-øvelse med Igjenting. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Et spørsmål om økonomi

Ingenting mener tributebandet ødelegger økonomisk for dem.

Bruken av navnet og logoen Igjenting mener de medfører en risiko for at omsetningskretsen tar feil av bandene, eller feilaktig legger til grunn at det er en forbindelse mellom dem.

– Hele poenget med et tributeband er jo at det skal spille på at det ligner på originalbandet, sier gitarist Schanche.

Ingenting vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Advokat: – Har aldri skjedd før

Maren Eline Skaskiewic er advokatfullmektig i GramArt.

Ifølge henne har ikke konflikter mellom band og tributeband blitt behandlet i domstolene tidligere.

Og så fikk Igjenting altså brevet.

– Vi har sett en del konflikter. Men de har blitt løst før det har blitt tatt rettslige skritt, sier hun.

Advokatfullmektig i GramArt, Maren Eline Skaskiewic. Foto: NRK

Advokaten sier vi i Norge ikke har noen særregler når det gjelder tributeband. De står fritt til å spille låtene de ønsker.

Så lenge fremføringen er tro mot originalen.

– Problemet oppstår når tributebandet skal markedsføre konsertene sine. Da kan de ikke bruke navn eller logo som kan stride mot varemerkeretten til originalbandet.

Hun sier tilfellet med Ingenting og Igjenting er en interessant problemstilling.

– Mange synes jo tributeband bare er stas. Veldig ofte kan de fint eksistere side om side uten noen problemer.

Igjenting-medlemmene sier navn og logo bare var ment som en spøk, som går ut på at de gjør ting igjen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Vil ikke gi seg

Vanligvis blir det sett på som et kompliment å ha et tributeband.

Men om bandene Ingenting og Igjenting kan eksistere side om side, vil vise seg.

Schanche i Igjenting sier de ikke har tenkt til å gi seg med musikken.

– Nå har vi blitt litt irriterte. Så nå kommer vi i hvert fall til å fortsette.