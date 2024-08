Tom Egill Tobiassen har nesten aldri en ledig ettermiddag.

Han er pappa til to, trener på både et e-sportslag og et ishockeylag, og leder en KRIK-gruppe på fredagskvelden.

Selv om Tobiassen ikke har ferie enda, har hverdagen plutselig blitt mer avslappet.

«Pling!» Som småbarnsfar plinger det ofte fra mobilen til Tom Egill Tobiassen. Foto: Willem Leendertse

– Det har vært drittvær helt siden sommerferien starta, men det har ikke vært en eneste notifikasjon, og det er ro i sjelen, sier Tobiassen.

Faren, treneren og KRIK-lederen snakker om Spond-appen.

En velkjent app for enhver småbarnsforelder, eller medlem av et idrettslag.

Hva er Spond? Spond er en norsk app som skal forenkle organisering for klubber, lag og grupper. Appen er særlig populær i barneidretten, og lar trenere og lagledere kommunisere med både spillere og foresatte.

– Spond er så å si dødt etter 20 juni. Det er skikkelig ferie, forteller Tobiassen.

Han har mange jern i ilden, og er dermed medlem av mange Spond-grupper.

Det hagler inn notifikasjoner fra de 13 forskjellige undergruppene han er med i.

Som pappa, trener og KRIK-leder, må Tobiassen være med i 13 Spond-grupper. Foto: Willem Leendertse

Melding om glemt sokk når 160 medlemmer

Til vanlig plinger det hundrevis av ganger fra Spond-appen i løpet av en uke.

– Toppen av kaka er jo når Berits sønn har glemt sokken sin i garderoben, og 160 mann skal få melding om det. Og Kåre svarer: «Ja, jeg tror kanskje Jonas har den i bagen sin.» og så får 160 mann ny notifikasjon, sier Tobiassen.

Det er ikke plent Spond-appen sin feil mener Tobiassen, men heller hvordan vi bruker den.

– Vi har gjort det til en sånn marerittapp hvor du får så sinnssykt mye varslinger og notifikasjoner. Det har rett og slett gått imot sin hensikt at vi skal få en lettere hverdag, sier Tobiassen.

Tobiassen håper på et bedre alternativ en dagens Spond. Foto: Willem Leendertse

Han foreslår et Spond-diktatur.

Ingen skal kunne diskutere og sende meldinger i kanalene. Kun påmelding og beskjeder fra gruppeadministrator må være tillatt.

– Jeg vet at jeg tuller og ler, men det er faktisk for mye. Det er rett og slett ikke gøy. Det dreper mye av gleden, sier Tobiassen.

Ikke alle er enig

På kalenderen til Christina Eriksen Nilsson står det ferie.

Hun må også innrømme at det er deilig med Spond-fri i sommerferien, men er likevel mer positivt innstilt til appen.

– Her skriver vi ned alt som skal skje, sier Nilsson. Foto: Willem Leendertse

– Som mor syns jeg det er masse å følge med på Spond. Men jeg syns det er den beste kanalen vi har for å få alle med og få ut all info, sier Nilsson.

I likhet med Tobiassen har hun travle ettermiddager.

Nilsson er mamma til tre gutter. I morgen skal hun på dugnad for Sandnes BMX, hvor to av guttene sykler, og hun selv sitter i styret.

Christine Eriksen Nilsson er ikke helt enig med Tobiassens kritikk. Foto: Willem Leendertse

I motsetning til Tobiassen, mener hun Spond er til hjelp i en hektisk hverdag.

– Det er en hjelp, syns jeg. For det varierer jo med treningstider, så hvis du er usikker, så ligger det jo der. Det er alltid veldig oppdatert og sånn sett lett å finne informasjon hvis du vet hva du leter etter, sier Nilsson.

En inkluderende app

– Alle kan ha muligheten til å være med, sier Nilsson.

Med Spond trenger du ikke være tilkoblet et annet sosialt medium. For Nilsson er det et pluss.

– Vi vet jo at folk og familier er forskjellige. Det er ikke alle unger som får lov eller skal være på sosiale medier. Det er ikke alle voksne som verken ønsker eller har noen interesse av å være der. Og da faller du utenfor, forklarer Nilsson.

Nilsson er også med i mange Spond-grupper. Foto: Willem Leendertse

Psykolog-forklaringen:

– Småbarnsforeldre lever i skjult stress. Et stress man ikke alltid legger merke til. Fordi det skjer på ulike arenaer. Litt på jobb, litt på fritid, og litt hjemme, forklarer psykolog Peter Strassegger.

Han er ikke overrasket når han hører Tobiassens erfaringer.

– Vi forventer at småbarnsforeldre skal være pålogget hele tiden, forklarer psykologen Strassegger. Foto: Maja Hattvang

Likevel presiserer han at det ikke bare er Spond-appen sin skyld.

– Det er summen av det som gjør at begeret renner over for noen, forklarer Strassegger.

Stress blant småbarnsforeldre opptar mange, problemstillingen har også nådd Stortinget.

Sympati fra Spond

Daniel Mathiesen er produktdirektør i Spond.

Det er Mathiesen som utformer appen og bestemmer hvordan den brukes.

– Som tobarnspappa selv, forstår jeg godt at det kan bli mange meldinger/varsler og mye informasjon å ta inn både i Spond og på andre flater, skriver Mathiesen.

Daniel Mathiesen er produktdirektør i Spond. Foto: Spond

Produktdirektøren forklarer at Spond har over én million aktive brukere i Norge, og at de aller fleste er fornøyde.

– Selv om vi allerede har gjort flere forbedringer og har flere på vei, kommer vi til å fortsette med å optimalisere brukeropplevelsen, skriver Mathiesen.

Ifølge produktdirektøren skal det rulles ut flere oppdateringer som gjør det lettere for brukeren å justere varslinger.