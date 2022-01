Ingen treff på nye DNA-analyser i Tina Jørgensen-saken

– Det er sendt inn bevismateriale for å undersøke om det fantes DNA på dette, men resultatene viser at det ikke er funnet noe DNA på disse bevisene, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

NRK har tidligere skrevet at politiet går gjennom bevismaterialet i Tina Jørgensen-saken på nytt.

Dette til tross for at store deler av bevismaterialet er kastet i saken.

Nå bekrefter altså politiadvokat Soma at de har gått gjennom bevismaterialet, og at de har sendt noe av det til DNA-analyse.

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs ble torsdag varetektsfengslet i 12 nye uker. Foto: Privat

Materialet ble kastet

Soma vil ikke spekulere i om det ville ha kommet treff om de hadde hatt alt bevismaterialet.

– Vi må forholde oss til det materialet vi har i beslag i dag, og har foretatt en gjennomgang av det. Det er tidligere gjort en vurdering på hva en skal ta vare på og ikke, og jeg vil ikke gå ytterligere innpå den vurderingen.

Drapet på Tina Jørgensen Ekspandér faktaboks 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel.

31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.

*23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.

Sakene ble henlagt i 2003.

*16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken.

9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt.

12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold».

18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken.

* 23. september 2017 ble boka «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept.

26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang.

6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppa har så vidt startet arbeidet.

3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

I går kom kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett som sier at den siktede mannen i 50-årene blir varetektsfengslet i 12 nye uker frem til 12. april.

Her kommer det også frem at politiet håper å være ferdig med etterforskningen i Tengs-saken i løpet av våren, og at hovedforhandlingene trolig kan starte til høsten.

Etterforskningen i Tengs-saken og Jørgensen-saken er tidligere slått sammen, og siden pågripelsen av den nå siktede mannen i september er det foretatt i overkant av 130 vitneavhør.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Nye avhør

Soma vil ikke si noe om mistankegrunnlaget overfor mannen i Jørgensen-saken, men forklarer at det er planlagt nye avhør av mistenkte.

– Disse avhørene vil gjelde både Tengs- og Jørgensen-saken. Vi vet ikke når det skjer, men vi har en oppgave foran oss i begge saker.

NRK forklarer Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert Bla videre Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy i 1995. Hvem drepte Birgitte? En omfattende drapsetterforskning førte til at Birgittes fetter kom i politiets søkelys. Fetteren tilsto først drapet og ble dømt i tingretten. Senere trakk han tilståelsen. Hvorfor trakk fetteren tilståelsen? Politiet fikk kritikk for avhørsmetodene som ble brukt. Fetteren og forsvarerne mente at tilståelsen ble presset fram i avhør og valgte å anke dommen. Hva ble resultatet i lagmannsretten? I lagmannsretten ble fetteren frikjent for drapet, men dagen etter frifinnelsen ble han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre i en sivil erstatningssak. Hvordan er det mulig? I en sivil rettssak gjelder andre beviskrav enn i en straffesak. Derfor kan dommene i to slike saker bli forskjellige. Erstatningskravet ble senere droppet, men selve erstatningsdommen ble stående. Hvorfor ble ikke saken avsluttet her? Fetteren ønsket å bli kvitt erstatningsdommen og tok saken videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Her fikk han delvis medhold. Hva ble resultatet i Strasbourg? Den norske staten ble dømt til å betale erstatning til fetteren. De mente erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Men erstatningsdommen ble fortsatt ikke opphevet. Er saken oppklart? Birgitte Tengs-saken ble etterforsket av «cold case»-gruppen i Kripos. Nye DNA-analyser førte til at en mann i 50-årene ble pågrepet i september 2021. Han er nå siktet for drapet. Samtidig skal retten nå vurdere erstatningsdommen mot fetteren på nytt. Drapet på Birgitte Tengs Forrige kort Neste kort

Ifølge kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett fra i går har en ny sakkyndig vurdert styrken av DNA-resultatene i saken.

Det tidligere kjent at det er funnet DNA som samsvarer med siktedes DNA på Tengs` sin strømpebukse.

Siktede har en mutasjon i sitt DNA, noe som kan utelukke hans nærmeste mannlige slektninger.

Birgitte Tengs ble funnet drept i Gamle Sundsveg i mai 1995. Foto: NTB

Mistanken er styrket

Nå sier denne rapporten at det er 95 prosent sannsynlig at det er to eller færre i verden som har det samme DNAet som siktede.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne sakkyndigrapporten ytterligere, annet enn at den viser at det er en særlig styrket mistanke mot den nå siktede mannen, sier Soma til NRK.

NRK har også tidligere skrevet at politiet har sendt nye prøver av Tengs sin strømpebukse til DNA-undersøkelser.

Disse undersøkelsene bekrefter nå Soma at har kommet tilbake som negative.

– Men i påvente av skriftlig rapport vil jeg ikke si så mye mer, sier han til NRK.