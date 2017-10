Ingen straffesak etter dødsulykke

Politiet har henlagt saken der en mann omkom under bygging av kraftledning for Statnett i Suldal, skriver Haugesunds Avis. For Statnett er det ikke funnet noe straffbart forhold bevist. For underleverandøren Dalekovod henlegges saken fordi skyld ikke kan bevises «utover den rimelige tvil».