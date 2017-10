Ingen straffes etter ulykke

Statsadvokaten i Rogaland henlegger saken mot Cosl Drilling Europe etter dødsulykken på COSL Innovator på Trollfeltet i desember 2015. En stor bølge traff boreriggen og førte til at en 53 år gammel mann mistet livet. Petroleumstilsynet har tidligere slått fast at feil på riggen var årsak til dødsulykken. Statsadvokaten slår imidlertid fast at forholdet ikke er straffbart, skriver Sysla.