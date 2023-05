Ingen siktet etter kullosforgiftningen i Sandnes

Ti personer ble sendt til Stavanger Universitetssjukehus natt til 18. mai med kullosforgiftning.

Et turfølge bestående av to til tre familier overnattet i samme telt. Før de la seg for å sove varmet de opp teltet med en grillstarter.

– Det vil ikke bli tatt ut siktelse mot noen i turfølget, sier politiadvokat Marie Nyland til NRK fredag formiddag.