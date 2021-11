Ingen personskade i Bjerkreim

Nødetatene er på stedet der to biler var involvert i et trafikkuhell på E39 i Bjerkreim. Ingen personer er skdet. Det er snakk om en påkjørsel mellom to biler i samme kjøreretning. Bilberging er rekvirert. Politiet bistår med trafikkavvikling.