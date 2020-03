Ingen opningsfest for Ryfast

Smitteverntiltaka som er sette i verk fører til at opningsfesten for Ryfast blir avlyst, skriv Aftenbladet. At heile prosjektet er ferdig skulle feirast 30. mars, same dag som Eiganes- og Hundvågtunnelen blir opna. Opninga av tunellane blir ikkje utsett.