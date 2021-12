Ingen nye tiltak i Rogaland

Etter Regjeringas pressekonferanse i ettermiddag kom det ingen nye tiltak for Rogaland. Men det er anbefalt å halde avstand, unngå klemming og handhelsing, at vaksne reduserer nærkontaktar og at heimekontor blir tatt meir i bruk. Det er også anbefaling om munnbind, noko som Nord-Jæren allereie har eit påbod om.

Assisterande fylkeslege i Rogaland seier til NRK at nå som det er mykje smitte på Nord-Jæren og i Haugesund, så er det all grunn til å ta anbefalingane med stort alvor.