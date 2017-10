Ingen ny barnehage på Karmøy

Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Karmøy bestemte i kveld at det blir for risikabelt økonomisk å opprette ny barnehage på Kvalavåg. Den forrige gikk konkurs 4. oktober. De 18 barna får plasser på andre barnehager på Nord-Karmøy. Saken skal også behandles i formannskapet og i kommunestyret.