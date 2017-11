Ingen hardt skadd

Ingen personer er hardt skadd etter at to personbiler kolliderte i Boganesveien i Stavanger like før klokken halv åtte. Trafikkuhellet skjedde da den ene bilen ble påkjørt i siden. Den ene bilen fikk store materielle skader. Bilene blir tauet vekk, og trafikken i området er ikke påvirket.