Naboer på Mariero i Stavanger har i lang tid undret seg over at et flunkende nytt hus i lang tid har stått tomt.

– Jeg synes det er synd at det har blitt brukt masse arbeid og ressurser på å få huset på plass, men så blir det ikke tatt i bruk, sier nabo Christer Nilberg

Nå viser det seg at huset, som i 2016 ble solgt for 7,9 millioner kroner, skal fjernes, uten at det noen gang har bodd folk i det. Stavanger kommune vil nemlig helst ha blokker i området.

Det er ingen tvil om at huset er ubebodd. Foto: Erik Waage / NRK

– Det er vanskelig å selge huset der det står nå. Kjøperen vil måtte bo på en byggeplass i årevis, sier Olav Jarle Sandven, som gjennom selskapet Grensen 8 AS, eier huset og tomta.

To er interessert

Men han vil ikke rive huset, som ble bygget for bare tre år siden: Sandven vil heller flytte eneboligen.

– Vi har to interessenter i Rogaland. Huset er bygget av seksjoner som er laget i en fabrikk i Baltikum, så det skal gå greit å flytte det til en hyggelig tomt et annet sted i Rogaland, sier han.

En bygningsekspert har sett på huset, og mener det også kan flyttes i sin helhet på hjul. Sandven sier han ikke har diskutert pris med kjøperne ennå.

– Det viktigste for oss er at huset ikke slaktes, at det får en bra skjebne.

– Aldri hørt om

Eiendomsmegler Carl Åge Herrem i DNB har aldri hørt om lignende.

– Jeg aldri vært bort i at et nytt hus flyttes på den måten, men det er litt kult, sier han.

Herrem forstår at Sandven vil flytte huset, og påpeker at huset lå ute for salg i ett år.

– I Stavanger har ti meter mye å si. Huset ligger for nær veien.

Stua er vendt rett mot hovedveien på Mariero i Stavanger, noe som gjør det vanskelig å selge. I tillegg skal det bygges blokker og rekkehus på resten av tomta. Foto: Erik Waage / NRK

Sandven eide opprinnelig tomta som huset står på, men solgte den i 2015 for 2,8 millioner kroner. Bare halvannet år etter kjøpte Sandven – gjennom sitt selskap Grensen 8 AS – tomta tilbake, men denne gang med huset. Prisen var dermed steget med fem millioner – til 7,9 millioner kroner.

– I utbyggerbransjen kan man ikke forvente at alt går på skinner, sier han.

– Raseres ganske mye

Sandven, som til daglig utvikler gamle eiendommer i Oslo, synes ikke det er særlig trist at det hvite huset blir flyttet uten at noen noen gang har bodd i det.

– Jeg er med i fortidsminneforeningen og arbeider med å ta vare på gamle hus, jeg synes det raseres ganske mye. Men at det huset fra Litauen nå flyttes har jeg ikke hatt så store tanker rundt, sier han.

Selskapet hans, Grensen 8, har hyret inn Alliance arkitekter for å tegne et forslag til et leilighetskompleks med opp til 77 boenheter på tomta på Mariero. Forslaget skal trolig behandles i Stavanger bystyre før sommeren.