Ingen har fått korona på sykehjem i Rogaland

– Vi har nok både vært flinke, og hatt en viss porsjon med flaks. Det at verken ansatte, beboere eller besøkende har fått tatt med seg smitte uoppdaget, er medvirkende til at dette har gått veldig bra.

Janne Dahle-Melhus, fylkeslege i Rogaland Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Det sier fylkeslege i Rogaland, Janne Dale Melhus.

Siden 7. april har Folkehelseinstituttet (FHI) kun registrert ett nytt smittetilfelle i Rogaland. Det er færrest i landet.

Totalt er det registrert 382 smittetilfeller i fylket, som i starten av epidemien hadde flest smittede per 1000 innbyggere i landet.

Årsaken er at mange kom hjem fra vinterferie i Alpene med koronasmitte.

Likevel har fylket klart å holde alle de 76 sykehjemmene i fylket smittefrie.

Ingen smittetilfeller Kommune Antall sykehjem Smittetilfeller Stavanger 19 0 Sandnes 10 0 Randaberg 2 0 Strand 2 0 Hjelmeland 1 0 Suldal 1 0 Sauda 3 0 Vindafjord 2 0 Tysvær 3 0 Bokn 1 0 Sola 3 0 Sokndal 1 0 Lund 2 0 Eigersund 4 0 Hå 3 0 Time 2 0 Bjerkreim 1 0 Gjesdal 1 0 Klepp 2 0 Kvitsøy 1 0 Karmøy 6 0 Haugesund 5 0 Utsira 1 0

Enkelte kommuner har tatt imot pasienter med Covid 19, og enkelte ansatte har vært smittet, men ingen beboere er smittet på sykehjemmene.

– Det er veldig positivt, det sier noe om at vi tidlig oppdaget tilfellene i Rogaland, og fikk isolert alle dem som skulle være det, og at vi har fulgt gjeldende smittevernprosedyrer til punkt og prikke.

Har vært heldige

– Vi er veldig glade, har vært heldige som har klart å unngå smitte på sykehjemmene så langt. Det er lavt smittetrykk i Stavanger, og det har betydning.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune. Foto: Marie Friestad / NRK

Det sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

Stavanger var tidlig ute med strenge smitteverntiltak, og stengte sykehjemmene for besøkende. Heller ikke håndverkere får komme inn uten at det er strengt nødvendig.

– Så har vi hatt lav terskel for å be ansatte holde seg hjemme hvis de har et lite snev av luftveissymptomer.

Nytt stort sykehjem

Ann Helen Aune, virksomhetsleder Lervig sykehjem Foto: Magnus Stokka / NRK

– Selv om det er tungt for beboerne å ikke ha kontakt med sine nærmeste, så har de tatt det fint, sier virksomhetsleder Ann Helen Aune ved Lervig sykehjem i Stavanger.

Det er Stavanger nyeste sykehjem med plass til 123 beboere.

– Vi har fått nettbrett slik at de pårørende kan holde kontakten på video via teams.

Samtidig er situasjonen i andre deler av landet en helt annen.

Smitte på sykehjem

Over halvparten av koronadødsfallene i Norge har skjedd på sykehjem.

Per 6. april melder FHI at gjennomsnittsalderen på dem som er død av Covid 19, er 84 år i Norge.

– Alle dem som har dødd på våre sykehjem, er multisyke gamle, som har hatt flere sykdommer i tillegg til koronasmitten, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand til NTB.

Ventet med å stenge

I Sverige har viruset spredt seg til flere sykehjem for eldre.

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige Foto: Janerik Henriksson/TT / Janerik Henriksson/TT

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa tirsdag på en pressekonferanse at de har mislykket å beskytte de som bor på eldresentrene.

Besøksforbudet på sykehjemmene ble ikke innført før 1. april.

I Norge ble pårørende bedt om ikke å besøke beboere på sykehjem allerede fra 5 mars, og mange kommuner innførte besøksforbud uka etter.

Tegnell vil likevel ikke ta selvkritikk på måten koronaviruset er behandlet i Sverige.

Ifølge Aftonbladet er over 1200 mennesker døde av korona i Sverige fram til 15. april.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Foto: NRK

I Folkehelseinstituttet mener de at Sverige er kommet noe lenger enn Norge i selve utbruddet. De har også hatt et litt annet mønster enn her i Norge.

– Men vi ser at de har hatt smitte i sykehjemmene, og der vet vi at det er større fare for å utvikle alvorlig sykdom og dø, sier avdelingsdirektør Line Vold.